Ortucchio, completati i lavori per il rifacimento del manto stradale. Favori: spediti nonostante il covid

Ortucchio. Conclusi i lavori per il rifacimento del manto stradale a Ortucchio. Lo comunica il sindaco del paese marsicano, Raffaele Favoriti. “Un dicembre mite ci ha permesso di portare a termine una importante tranche di asfaltature. Con un impegno economico di euro 100.000 abbiamo ridato decoro e sicurezza alle vie: Via dei Prati, Via Portone, Via Calata del Massaro, Via Como, Via delle Cortine, Via G.Leopardi, Via delle Cantine, Piazzale Via Fornace, Via Colle Sant’Orante e Strada 28″.

“Nonostante i vari impedimenti e le lungaggine dovute anche al covid, andiamo di corsa”, spiega con soddisfazione il primo cittadino. “Infatti approvato il bilancio di previsione altri cantieri verranno avviati e come i pezzi di un puzzle andranno a riqualificare completamente il nostro bel paese”. Dei lavori a lungo attesi e auspicati che oggi vedono la loro conclusione.