Ortucchio a lutto per la scomparsa di Raglione, il vice sindaco: è stato l’amico di tutti

Ortucchio. La comunità di Ortucchio è distrutta dal dolore per la morte del giovane Lino Raglione. Il 29enne, operaio della Cartiera Burgo di Avezzano e portiere della Fucense, questa notte stava tornando a casa quando con la sua Toyota Rav 4 è finito fuori strada lungo la Circonfucense nel tratto che collega Trasacco a Ortucchio ed è morto.

Questa mattina tutto il paese di Ortucchio si è svegliato con la tragica notizia. Il parroco padre Riziero Cerchi si è subito recato dalla famiglia per comunicargli l’accaduto e per mostrare loro sostegno fin da subito. Tanti i messaggi e i ricordi che i giovani non solo di Ortucchio, ma anche di Trasacco e Luco dei Marsi, hanno lasciato sui social per Lino.

“Non ci sono parole”, ha spiegato il vice sindaco di Ortucchio, Mario D’Agostino, “nessuna. Ti si piegano le ginocchia e ti chiedi il perché sia successo. Lino è stato l’amico di tutti, davvero un gran bravo ragazzo”.

Anche Roberta Frizzi, del Centro Italia Nuoto, si è voluta unire al cordoglio della famiglia Raglione che ben conosceva perchè Lino è stato tra i loro atleti.