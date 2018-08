Ortona dei Marsi, si cambia: al via le procedure per l’attivazione della raccolta porta a porta

Ortona dei Marsi. Al via a Ortona dei Marsi le procedure per l’attivazione della raccolta porta a porta. Un’innovazione attuata dall’amministrazione guidata dal sindaco Manfredo Eramo in sinergia con Aciam, l’azienda consorziale marsicana presieduta da Lorenza Panei, che prenderà il via domani, lunedì 27 agosto, con la consegna dei kit per la raccolta alle utenze domestiche, e che sarà presentata ufficialmente nell’assemblea pubblica in programma per mercoledì, 29 agosto, nella sala consiliare del Comune di Ortona dei Marsi. Nei giorni scorsi gli addetti di Aciam hanno distribuito le attrezzature e il materiale informativo alle utenze commerciali e aziendali, consegnando il kit numero uno al sindaco Manfredo Eramo.

Le utenze domestiche in attivazione nel comprensorio ortonese sono circa 1200, di cui oltre la metà non residenti, e 20 le utenze non domestiche. I kit per la raccolta, in distribuzione ai cittadini da domani, comprendono mastelli con codice univoco di riconoscimento e micro-chip per la piena tracciabilità dei materiali conferiti; sacchetti mater-bi per organico; opuscolo informativo sulle corrette modalità di raccolta e differenziazione; il calendario settimanale delle raccolte e, per le aziende, anche bidoni e cassonetti. Tra i servizi particolari previsti per i cittadini ortonesi, la raccolta a domicilio su prenotazione per rifiuti ingombranti; il compostaggio domestico, l’isola mobile domenicale per rifiuti ingombranti e l’isola di conferimento per non residenti, una scelta a piena salvaguardia dell’ambiente anche in considerazione del grande afflusso di presenze in alcuni periodi dell’anno. L’avvio del servizio, preceduto dalla rimozione dei cassonetti stradali, è previsto all’incirca per la metà di settembre e sarà comunicato preventivamente tramite locandine.

Il personale incaricato da Aciam consegnerà a domicilio i kit per le utenze domestiche da lunedì 27 a venerdì 31 agosto e da lunedì 3 a venerdì 7 settembre, sempre nella fascia oraria 9/13. Gli utenti non residenti potranno prenotare il proprio kit, contattando Aciam telefonicamente o via mail, e ritirarlo personalmente in Comune.

I punti informativi saranno attivi nel Comune di Ortona dei Marsi da lunedì 27 a venerdì 31 agosto con orario 14/15.30; da lunedì 3 a venerdì 7 settembre, nella fascia oraria 14.00/15.30; sabato, 1 settembre dalle 9 alle 13. Per informazioni e comunicazioni: Aciam Spa, 0863-441345 – info@aciam.it – www.aciam.it