A Ortona dei Marsi arriva la raccolta differenziata porta a porta, al via il servizio da lunedì

Ortona dei Marsi. Ortona dei Marsi, si cambia. É fissato per lunedì, 10 giugno, l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, introdotto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Manfredo Eramo in sinergia con Aciam, l’azienda consorziale marsicana guidata dalla presidente Anna Maria Taccone. L’ideale taglio del nastro è stato preceduto da un’accurata attività di preparazione e informazione diretta alla cittadinanza.

Le utenze domestiche nel comprensorio ortonese sono circa 1.200, di cui oltre la metà non residenti, e 20 le utenze non domestiche. I kit per la raccolta, consegnati nelle scorse settimane ai cittadini, comprendono mastelli con codice univoco di riconoscimento e microchip per la piena tracciabilità dei materiali conferiti; sacchetti mater-bi per organico; opuscolo informativo sulle corrette modalità di raccolta e differenziazione; il calendario settimanale delle raccolte e, per le aziende, anche bidoni e cassonetti.

Quanti non avessero ricevuto il materiale potranno ritirarlo tutti i sabati di giugno, dalle 9 alle 13, nel front office istituito da Aciam nel Comune di Ortona dei Marsi, e in seguito nella sede Aciam, in via Edison ad Avezzano. Tra i servizi speciali previsti per i cittadini ortonesi, la raccolta a domicilio su prenotazione per rifiuti ingombranti, il compostaggio domestico e l’isola di conferimento per non residenti – dalle 15 alle 19 della domenica, in località Rivoli – una scelta mirata alla piena salvaguardia dell’ambiente anche in considerazione del consistente afflusso di presenze in alcuni periodi dell’anno.

Per informazioni: info@aciam.it – numero verde 800.22.04.03