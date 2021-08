Ortomedia sui benefici e usi in cucina dei finocchi del Fucino 

Il finocchio è uno degli ortaggi più tipici dell’orticoltura dell’Italia; alimento irrinunciabile da inserire nella nostra dieta in seguito alle capacità sgonfianti, digestive e depurative di cui si caratterizza. Nella rubrica ideata e lanciata in collaborazione con l’azienda agricola Ortomedia di Angelucci Modesto, abbiamo dedicato uno spazio a tutte le fasi di coltivazione di questo prodotto, dalla semina alla raccolta, scoprendone tecniche e strumenti di lavorazione. E’ arrivato ora il momento di parlare con il team delle proprietà e degli usi in cucina del finocchio. Ilè uno degli ortaggi più tipici dell’orticoltura dell’Italia; alimento irrinunciabile da inserire nella nostra dieta in seguito alle. Nella rubrica ideata e lanciata in collaborazione con l’azienda agricola, abbiamo dedicato uno spazio a tutte le fasi di coltivazione di questo prodotto, dalla semina alla raccolta, scoprendone tecniche e strumenti di lavorazione. E’ arrivato ora il momento di parlare con il team delle

Proprietà e benefici del finocchio.

Capacità digestive

Il finocchio presenta al suo interno un numero elevato di fibre nonché una sostanza chiamata anetolo che permette di contrastare la formazione di gas intestinali, contribuendo a sgonfiare la pancia. Inoltre, facilita l’assimilazione dei grassi ed è un ottimo rimedio per la nausea: grazie all’azione dei suoi principi aromatici, infatti, stimola la secrezione salivare, gastrica e biliare.

Capacità depurative

E’ ideale per eliminare tossine e liquidi in eccesso grazie al fatto che è composto per la quasi totalità dall’acqua. Non contiene amidi o lipidi ed è quindi a bassissimo contenuto calorico. E’ di ottimo supporto per nelle diete dimagranti.

Riequilibra i livelli ormonali femminili

I finocchi contengono sostanze estrogeniche naturali che possono fornire un effetto equilibrante sui livelli ormonali femminili. Inoltre, riducono i dolori mestruali e alleviano i sintomi del ciclo e della menopausa.

Usi in cucina.

Per parlare degli usi in cucina è prima fondamentale spiegare la differenza tra il finocchio maschio e femmina. Il primo, infatti, si caratterizza da una forma più tonda mentre la seconda da una sagoma affusolata. Il maschio viene generalmente mangiato crudo, la femmina invece viene utilizzata dopo essere stata cotta. I piatti preparati con il finocchio sono molteplici, si tratta di un alimento versatile che si sposa bene con primi piatti, secondi, insalate e anche bevande (centrifugati e tisane). Nelle vellutate, tutte le parti del finocchio vengono utilizzate, dalle più esterne ai ciuffi triturati. I semi di finocchio vengono coinvolti, inoltre, in molte preparazioni come in quella del pane nero o anche usati solo per aromatizzare arrrosti, grigliate o sughi.

Nel prossimo appuntamento, approfondiremo questi ultimi aspetti presentandovi una ricetta in cui il finocchio farà da protagonista.