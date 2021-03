Ortomedia sbarca online con il nuovo e-commerce: i prodotti del Fucino a portata di click

Acquistare ortaggi freschi e genuini provenienti dal Fucino…anche online! E’ questa la nuova sfida che si prepara ad affrontare l’azienda agricola familiare Ortomedia di Angelucci Modesto. Ad accompagnare il continuo lavoro di perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione e di vendita dei prodotti, c’è la volontà di superarsi andando al di là dei propri confini.

Come? Sbarcando online e vendendo con un click quando e dove si vuole. Per rispondere alle esigenze che la nuova era digitale richiede, complice anche l’emergenza sanitaria, la realtà marsicana ha ben pensato di lanciare un nuovo sito ecommerce, rimanendo sempre presente anche nei principali mercati agroalimentari d’Italia (Torino, Genova, Firenze, Milano, Roma, Padova, Verona, Treviso, Bergamo, Brescia, Bologna, Fondi, Latina, Aprilia, Napoli, Salerno, Catania, Messina, Siracusa, Andria).

A dire che si tratta di un canale di vendita ormai indispensabile, lo dimostrano i dati: “l’ecommerce B2C, ossia quello rivolto ai consumatori finali, in Italia ha avuto un giro d’affari complessivo di circa 30,6 miliardi di euro”, secondo l’Osservatorio eCommerce B2C. Dal 2019 al 2020 “è cresciuto del 26%, ben 4,7 miliardi di euro”.

“Essere presenti online anche per aziende tradizionali come la nostra”, ha raccontato il team di Ortomedia, “è importante al giorno d’oggi. E’ una realtà da non sottovalutare in quanto rappresenta un modello di business non indifferente e a cui si punta sempre di più”.

“La nostra idea di lanciare l’e-commerce”, ha continuato, “era nata già prima dello scoppio del Coronavirus. Volevamo da tempo addentrarci in questa nuova esperienza digitale e la pandemia non ha fatto che confermarci la correttezza della scelta che abbiamo preso. Parliamo di uno sbocco che permetterà di far conoscere i nostri prodotti non solo nel nostro territorio ma in tutta Italia, rendendoli acquistabili in pochi e semplici mosse“.

Vuoi scoprire qualcosa in più su Ortomedia? Clicca qui.

Ortomedia di Angelucci Modesto

Str. 46, 67059 Luco dei Marsi AQ

Contatti: Cell. +39. 3282335718 / +39. 3282288612

