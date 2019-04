Il Comune di San Benedetto acquisisce un terreno abbandonato dal demanio e lo trasforma in orti urbani

San Benedetto dei Marsi. Il Comune di San Benedetto acquisisce un terreno dal demanio e si prepara a trasformarlo in orti urbani.

Siglato a Pescara, all’agenzia del demanio direzione regionale Abruzzo e Molise, l’atto con il quale a titolo gratuito è stato l’ok per il trasferimento di un bene di 3mila metri quadrati al Comune. Il sindaco, Quirino D’Orazio, ha sottoscritto l’accordo con Tiziana Falasca, responsabile dei servizi territoriali, acquisendo di fatto il terreno.

“Il nostro patrimonio immobiliare, con questa operazione si arricchisce”, ha commentato il primo cittadino D’Orazio, “e in un momento storico come questo, in cui gli enti locali sono spesso costretti a dismetterlo al fine di fare cassa, rappresenta un dato in controtendenza e, per noi, un motivo di soddisfazione in più”. Il terreno si trova in zona campo Reale in prossimità di un corso d’acqua già al centro di un progetto di recupero e valorizzazione.

D’Orazio è certo che quanto prima il terreno verrà riqualificato e messo a disposizione dei residenti. Il passaggio dal demanio al Comune è stato totalmente a titolo gratuito.

“Proprio in questi giorni stiamo ragionando su come utilizzare questo nuovo bene comunale, magari come orto sociale, oppure come area per un impianto produttivo di energia rinnovabile o altro ancora”, ha spiegato il sindaco di San Benedetto dei Marsi, “tutte le ipotesi sono ancora al vaglio ma sono convinto che, se fino a oggi questo immobile è rimasto inutilizzato, nel nostro futuro lo vedremo impiegato per il bene della nostra comunità”.