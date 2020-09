Orso spunta dal bosco davanti agli occhi dei campeggiatori a Lecce nei Marsi (video)

Lecce nei Marsi. Qualche giorno fa un esemplare adulto di orso bruno marsicano è spuntato dal bosco sotto gli occhi increduli dei presenti.

Il plantigrade, incurante dei campeggiatori e di alcuni ragazzi saliti in località “la guardia” per osservare la luna piena con un telescopio, ha compiuto metà giro dell’anello asfaltato, per poi fermarsi in un punto molto vicino agli osservatori, che si sono scatenati a scattare foto e video con i cellulari per portare a casa un ricordo dell’inatteso incontro. L’orso ha mangiato un pezzo di cocomero sul bordo strada e poi, dopo qualche minuto passato in compagnia dei presenti, è sparito nel bosco, con la stessa disinvoltura con il quale si era palesato poco prima. L’animale è poi passato di nuovo durante la notte, poiché la mattina successiva i campeggiatori hanno trovato nelle vicinanze dell’accampamento solo i resti di un cocomero che qualcuno aveva messo a rinfrescare nella fontana.

Di seguito il video