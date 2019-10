Torna a casa dal lavoro e si ritrova un orso davanti, paura per un operaio di Sante Marie

Sante Marie. Operaio si trova davanti un orso mentre torna a casa. E’ la terza volta, nel giro di qualche mese, che viene avvistato un orso nel territorio della riserva naturale grotte di Luppa nel Comune di Sante Marie. L’ultima in ordine di tempo qualche giorno fa quando un uomo stava rientrando dal lavoro a Val dei Varri frazione di Sante Marie e lo ha visto scendere dalla montagna.

L’uomo si trovava in macchina e ha visto un animale muoversi al lato della strada. Resosi conto ha illuminato la strada e ha visto l’orso che scuoteva la testa e con un balzo si arrampica va sulla montagna. Non sapendo cosa fare per la paura è rimasto fermo e poi quando l’orso è sparito è ripartito con l’auto ancora scosso per l’accaduto. Questa mattina in paese arriveranno i guardiaparco contattati dall’amministrazione comunale per visionare le orme lasciate dall’orso e parlare con l’uomo che lo ha visto.