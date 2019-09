Ecco come comportarsi in presenza dell’orso in paese, Gioia dei Marsi chiama a raccolta i residenti

Gioia dei Marsi. L’amministrazione comunale di Gioia dei Marsi ha convocato i residenti per parlare delle buone pratiche di convivenza dell’orso. Verrà spiegato nel dettaglio come bisogna comportarsi quando un esemplare dell’animale simbolo d’Abruzzo si aggira in paese. L’appuntamento è per oggi alle 17 nel centro culturale Moretti. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e a tutti gli interessati.

Queste sono le indicazioni: mantenere la calma e, ricordando che è un animale selvatico, per precauzione, restare a distanza, senza abbagliare, inseguire, ecc. chiamare, appena possibile, il numero verde 800 010 905, per consentire agli organi competenti di intervenire e di mantenerlo sotto controllo; munire di porte e protezioni metalliche i propri ricoveri di animali; in caso di danni a cose, presentare l’istanza di risarcimento prevista (al Pnalm se entro i suoi confini o entro la ZPE e alla Regione Abruzzo se fuori da essi).

Essere disposti alla posa delle previste reti elettrificate. L’orso, in questo periodo, cerca cibo per prepararsi al letargo invernale. Si invitano i cittadini alla collaborazione con le istituzioni e al buon senso per la propria incolumità e per la salvaguardia di questo esemplare d’orso marsicano. Si tratta di un ospite “affamato”, certamente non invitato, ma che dovremo rispettare nell’interesse culturale e turistico della Marsica, dell’Alto Sangro e dell’intera Regione Abruzzo.