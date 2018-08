Orso entra in una casa di Trasacco e spaventa moglie e marito, secondo episodio in un anno

Trasacco. Orso entra nella proprietà di un residente e spaventa l’intera famiglia. Dopo l’episodio dello scorso anno a Villavallelonga, anche quest’anno il plantigrado ha fatto di nuovo visita a un’abitazione questa volta di Trasacco. I proprietari di casa, come accaduto in passato, si sono visti l’orso davanti e subito hanno chiesto aiuto preoccupati per le conseguenze. A raccontare quanto accaduto è stato Fernando Travaglini, che insieme alla moglie ha fatto il singolare incontro. L’orso ha rotto la rete per accedere all’area di proprietà della famiglia Travaglini e poi si è presentato sull’uscio dell’abitazione poco prima della mezzanotte. Sono giorni che l’animale simbolo d’Abruzzo girovaga per Trasacco.

Qualche giorno fa, infatti, era stato visto mangiare delle mele in via Francesco Baracca. L’orso non sembra aver fatto danni all’abitazione dei Travaglini, ma aver lasciato solo tanta paura. Non è la prima volta che l’orso si avvicina così tanto alle abitazioni e all’uomo e per questo sono stati fatti anche dei provvedimenti ad hoc dalle amministrazioni comunali che ora però devono rimboccarsi le maniche e trovare altre soluzioni per impedire che le visite dell’orso in casa dei residenti diventino consuetudine. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali che hanno prestato aiuto alla famiglia.