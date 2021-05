Orso a spasso in centro, a Celano intervento dei carabinieri (i video)

Celano. Ci sono i carabinieri della stazione di Ovindoli a Celano per evitare che qualcuno possa far del male all’orso marsicano che intorno alle 23 è stato visto passeggiare per le vie del centro della città.

I militari dell’Arma sono stati allertati da diversi residenti che hanno visto l’orso correre, disorientato, dal Parco delle Rimembranze, fino a Piazza Aia e poi in località Fontanelle.

Qualche giorno fa i carabinieri del reparto Biodiversità di Castel di Sangro avevano raccontato di come l’orso marsicano si stesse riprendendo i suoi spazi e di come era stato avvistato da una guida escursionistica sulla neve del Velino.

Il fatto che ci sia il coprifuoco sicuramente avvicina gli animali selvatici anche in centri e località dove è insolito vederli. Il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise tante volte ha raccomandato di non seguire l’orso e di non impaurirlo.

Guarda i video: