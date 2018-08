Orietta Spera strepitosa e unica, come sempre, racconta la mostra di Arcangelo Allegritti spaziando con grande disinvoltura da Caravaggio a Munch, da Picasso, ai maestri contemporanei.

Civitella Roveto.Domenica pomeriggio, nei locali della Proloco, si è tenuta la presentazione della mostra antologica di Arcangelo Allegritti, presieduta da Orietta Spera, giornalista, speaker radiofonica, conduttrice televisiva. Spera ha dato fondo a tutte le sue conoscenze sull’arte lasciando la parola agli ospiti intervenuti, con l’eleganza che l’ha sempre contraddistinta. Presente l ’amministrazione comunale, il sindaco dott. Sandro de Filippis, il vicesindaco Pierluigi Oddi, il presidente della Proloco Livio Lelli e Gerardo Mastropietro, presidente del Premio Internazionale di Pittura, che è stato per anni il fiore all’occhiello del paese e che verrà ripristinato a breve. Il dott. Subrani curatore della mostra, alla sua prima esperienza, descrive l’artista come una personalità inizialmente rinunciataria e poco propositiva. Il presidente del Gruppo Artisti Marsarte, Maurizio Lucci, osa una comparazione con De Pisis e la conchiglia che racchiude, nel corso dei secoli il significato simbolico di morte e resurrezione ecco perché secondo antiche usanze le conchiglie vennero assorbite nel nostro inconscio collettivo a simbolo positivo, come nei miti greci e romani. Nel culto cristiano venivano addirittura utilizzate come acquasantiere nelle chiese, simbolo di forte purificazione. Lucci cita anche Van Gogh, artista visionario, che dipinge con il cuore più che con gli occhi, e poi ancora i quattro elementi terra, aria acqua e fuoco all’origine del mondo nella loro valenza filosofica che trovano un riscontro nelle tele dell’Allegritti dove sole e luna più che disegnati vengono evocati e suggeriti nel percorso di lettura dello spettatore. Partecipa all’evento il presidente della Proloco di Rosciolo il dott. Pietro Scafati, soddisfatto per una manifestazione così interessante. Infine, la parola all’artista, un po’ naif, un po’ disarmante, istintivo il paragone con Ligabue. La serata si chiude con un augurio per traguardi sempre più ambiti, da parte del vicesindaco ed un applauso scrosciante alla moglie dell’artista Marisa Montaldi perché, come ha detto il sindaco-Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna!- Finisce così una serata interessante, piacevole e calda, caldissima in un afoso pomeriggio di agosto. Foto Renzo Dosa. Monica Virgilio.

