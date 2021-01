Orientamento digitale in ingresso per l’Itet di Tagliacozzo, ecco come partecipare

Tagliacozzo. Orientamento digitale in ingresso per l’Istituto tecnico economico per il turismo di Tagliacozzo. L’Argoli è pronto ad accogliere, per ora virtualmente, i ragazzi delle terze medie, il prossimo 10 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00.

Durante il video incontro ci sarà la presentazione dell’offerta formativa dell’istituto. Parteciperanno all’incontro la Dirigente scolastica Clementina Cervale, i docenti della Commissione orientamento, le studentesse e gli studenti che già frequentano la scuola e le studentesse e gli studenti che si sono diplomati e frequentano l’Università, o sono inseriti nel mondo del lavoro, i quali riporteranno la loro esperienza.

“La nostra scuola, Istituto Tecnico Economico per il Turismo, rappresenta nel territorio marsicano una realtà unica in grado di trasmettere competenze, conoscenze e abilità immediatamente spendibili sia in campo universitario che nel mondo del lavoro.” spiega la dirigente scolastica, Clementina Cervale. “La nostra filosofia didattica si basa sulla concezione della scuola intesa come ‘officina di talenti e di saperi’ in cui tutte le studentesse e tutti gli studenti possano percorrere i sentieri della conoscenza e sviluppare le proprie passioni e inclinazioni, in un clima di serenità e di benessere organizzativo.” continua la preside Cervale.

Per partecipare basta cliccare sul link di seguito riportato, accedendo alla riunione Meet:

http://meet.google.com/vpe-afxv-odi