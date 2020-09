Oricola, inaugurato in grande stile l‘istituto scolastico Livio Mariani, il sindaco: “per un nuovo domani”

Oricola. Si è svolta oggi in grande stile l’inaugurazione a Oricola del nuovo polo scolastico “Livio Mariani” in loc. Montecalvario. In una mattinata di pieno sole, che ha fatto da riflettore a una giornata storica per il popolo oricolano, la cittadinanza tutta si è raccolta con grande emozione per assistere al taglio del nastro del sindaco Antonio Paraninfi. Erano presenti anche tutti i sindaci del territorio: Giancarlo Palma di Riofreddo, Gabriele Caucci Arsoli, Giacinto Sciò di Pereto, Velia Nazzarro di Carsoli, Luciano Camerlengo vicesindaco Rocca di Botte, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il vicepresidente della Regione Emanuele Impridente, l’assessore alla Regione Guido Liris, Roberto Santangelo consigliere regionale Abruzzo, il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, la senatrice Loredana De Petris, la presidente ACIAM Annamaria Taccone, Raffaello Fico dirigente USRC, Anita Garibaldi presidente Associazione Nazionale Garibaldini, e insieme ai corpo scolastico e alla preside Florenza Marano.

Un nuovo e ultramoderno edificio, che accoglierà i bambini della scuola materna ed elementare, accorpando i servizi comuni e dotando l’istituto degli spazi adeguati ai moderni metodi didattici. Una scuola pensata per una didattica innovativa, che offrirà nuovi metodi e opportunità di conoscenza ai bambini che si affacciano al sapere e alla vita. Ma l’istituto “Livio Mariani” non è solo una scuola, dove gli alunni trascorreranno gran parte della loro giornata, ma anche una sorta di “urban center”, funzionale a tutta la comunità: un luogo di cultura ma anche di incontro pubblico. Tecnologia, avanguardia, efficienza ma anche storia, valori e tradizione, perché non può esserci futuro senza ricordarci del nostro passato. Il nuovo istituto è stato infatti intitolato alla figura del patriota Livio Mariani (1793-1855), proprio in ricordo e in onore di questo eroico compaesano nato ad Oricola, che ha sacrificato la sua stessa vita per i valori della patria, della giustizia e della libertà.

Dopo la benedizione del parroco don Roberto e l’intervento delle varie autorità e maestranze presenti all’evento, il sindaco Antonio Paraninfi, nel ringraziare tutta la cittadinanza e tutti i presenti, ha voluto sottolineare che questo nuovo istituto scolastico è il simbolo di “un nuovo domani”, per rinascere con una nuova speranza per il futuro dei nostri bambini e di tutta la comunità.