Oricola, grave incidente sulla Sp del Cavaliere: due i feriti

ORICOLA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 9.30 lungo la Strada Provinciale del Cavaliere (che collega la 4 strade in direzione di Pereto-Rocca di Botte- Camerata Nuova). Due le auto coinvolte: una fiat Punto ed una Range Rover. Stando alla prima ricostruzione l’impatto sarebbe stato violentissimo, in relazione ai danni delle auto. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso per trasportare i due conducenti feriti entrambi presso l’Ospedale di Avezzano.

Sul posto sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri di Pereto, e sono in azione Protezione Civile e Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Oricola. I militari stanno cercando attraverso i rilievi di rito di ricostruire la dinamica rispetto a quanto accaduto. La circolazione in quel tratto viario è al momento interrotta.