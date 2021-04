Oricola, auto si schianta contro una centralina del gas: sul posto 118, polizia e vigili del fuoco

Carsoli. L’equipaggio del 118 di Carsoli durante nel fine settimana è stato particolarmente impegnato in diversi interventi di soccorso. Oltre ad ausili per pazienti gravati dal covid domiciliare, si è registrato un complesso intervento per un incidente automobilistico avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Spineta a Civita di Oricola.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia e i vigili del fuoco data la complessità della situazione. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

La dinamica dei fatti è ancora sottoposta a riserbo in relazione alle indagini giudiziarie che sono tuttora in corso. La cosa certa è che il veicolo sia andato a schiantarsi contro una centralina del gas, motivo per il quale si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.