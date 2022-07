Oricola, apre le porte “Il Piccolo Principe”, il nuovo Nido per bambini da 3 mesi a 3 anni

Oricola. Si chiama “Il Piccolo Principe” ed è il nuovo Nido d’Infanzia destinato ai bambini del Comune di Oricola e delle zone limitrofe, nato grazie a “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia”, il progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

“Finalmente, dopo un duro lavoro”, commenta il sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi, “questo considerevole traguardo è stato raggiunto. Ci si è aggiudicati un importante finanziamento e ora prende il via un nuovo servizio educativo, assolutamente fondamentale per il territorio di Oricola, che vuole abbracciare anche le comunità vicine nella convinzione che investire nei bambini e nelle famiglie, tendendo una mano alle situazioni di svantaggio economico e sociale, garantisca benessere al nostro territorio”.

Con questo intento “Il Piccolo Principe” apre ufficialmente le porte, dando il via alle iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023. Ad accogliere nella sala polifunzionale in località Montecalvario i bambini (da 3 mesi a 3 anni) sarà la cooperativa sociale Bubusettete, che gestirà il servizio in virtù del partenariato alla base del progetto. Il Nido sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30.

Per il servizio, continua il primo cittadino, “saranno previste esenzioni e tariffe agevolate, ma soprattutto, non sarà fatta differenza in termini di residenza del nucleo familiare. L’auspicio è infatti quello di riuscire col tempo ad abbracciare anche zone a noi vicine, fornendo loro un servizio efficiente e di qualità. Per questo mi sento di ringraziare tutti i partner di progetto e l’impresa sociale Con i Bambini, che con il loro lavoro hanno reso possibile tradurre in realtà questo nostro obiettivo”.

Il progetto “N.O.I.” nasce con l’intento di attivare e potenziare i servizi per la prima infanzia nella città di Teramo e in due aree interne delle province di Teramo e di L’Aquila, avviando, a seconda delle zone, nuovi asili nido, potenziando servizi educativi già esistenti, realizzando centri estivi e particolari percorsi laboratoriali e, non per ultimo, prevedendo una componente di sostegno alla genitorialità attraverso percorsi di supporto psicopedagogico e un servizio di presa in carico ed educativa domiciliare. A lavoro per la realizzazione di questo ambizioso intervento, che si svilupperà nell’arco di tre anni, una estesa rete di partner, composta dall’associazione Teramo Children, capofila di progetto, dai Comuni di Teramo, Oricola, Colledara, Castel Castagna, Castelli, Isola del Gran Sasso, Tossicia, Pereto e Rocca di Botte, dalle associazioni “Focolare Maria Regina Onlus”, “A piccoli passi”, “Le tre porte”, dalle cooperative sociali “3M” e “Bubusettete”, dalla società cooperativa “Scuola Verde”, dall’Istituto Comprensivo Teramo 4 – San Nicolò a Tordino e dall’Istituto Internazionale del Mediterraneo – Sezione Italiana.

Per informazioni e iscrizioni al Nido d’Infanzia “Il Piccolo Principe” è possibile rivolgersi ai referenti ai seguenti contatti:

tel. 0863 996121