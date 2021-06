Orgoglio avezzanese: la neo laureata Giulia Sorgi ottiene il titolo europeo Chemistry Eurobachelor

Avezzano. Foglie d’alloro hanno incoronato una nuova giovane avezzanese in questo giugno 2021, tra lezioni di preparazione online e attesi festeggiamenti cittadini senza limiti di orari. Giulia Sorgi, è questo il nome della promettente laureata marsicana che lo scorso 9 giugno ha conseguito la laurea triennale in chimica presso l’Università degli studi di Perugia, con contestuale riconoscimento del titolo di Chemistry Eurobachelor di valore europeo.

La tesi di laurea – discussa in presenza – ha riguardato un esperimento eseguito della candidata all’interno del laboratorio di fotochimica dell’università umbra, in attesa della presentazione al prossimo congresso della Società Chimica Italiana. “Patiens et fortis se ipsum felicem facit” scrivevano i latini, cingendo con verdi corone i propri trionfanti dei giochi Pitici o Delfici, come emblema di massimo onore e vittoria. Ed è con pazienza e impegno che prestigiosi risultati giungono come allora alle promesse degli atenei di casa nostra, orgoglio dell’Abruzzo e dell’Italia intera. Un grande augurio a Giulia, oltre che ai suoi genitori Dina e Franco.