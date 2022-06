Ore di apprensione per la scomparsa di Lorena, l’appello della nonna: “Facci sapere se stai bene”

Gioia dei Marsi. Sono ore di preoccupazione per la scomparsa di Lorena Giancursio, di cui si sono perse le tracce sabato scorso. La giovane ha 16 anni (non 19 come inizialmente si è letto sui social nei primi appelli diffusi) e manca da casa, dalla sera di sabato 28 maggio.



Sui social, diversi familiari hanno lanciato un appello per la ragazza, la cugina ha pubblicato una foto recente mentre la nonna ha scritto un accorato messaggio in cui invita la ragazza a tornare a casa, qualsiasi cosa sia accaduta, in quanto sono tutti molto preoccupati.

Lorena è alta 1.65, ha gli occhi castani come anche i capelli. Secondo quanto raccontato dai parenti al momento della scomparsa aveva un giubbotto di pelle nero corto, pantaloni della tuta e scarpe modello Jordan Adidas, colore nero e verde.

L’adolescente si è allontanata dalla casa dei nonni, dove vive, a Gioia dei Marsi. I nonni l’hanno vista l’ultima volta, prima di lanciare l’allarme, alle 21.45. Pare abbia detto che sarebbe andata in cucina a bere un tè prima di dormire.

Il suo cellulare risulta spento e la giovane non ha con sé i documenti di identità. La sua storia sarà raccontata anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto”.