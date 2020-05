Ore 18:00: il McDonald’s di Avezzano riparte!

Avezzano. Dopo due mesi di chiusura forzata riapre ufficialmente oggi il McDonald’s di Avezzano. Una settimana in più di controlli, di lavori, di interventi necessari per far sì che nulla sia lasciato al caso e che la sicurezza dei lavoratori e dei clienti sia garantita al 100%. Si riparte dal McDrive, uno dei servizi che ha reso celebre la catena di fast food. In questo caso, nuove barriere in plexiglas assicureranno un isolamento pressoché totale.

Ma come proseguirà il piano di riapertura? Il dettagliato protocollo diramato dalla casa madre e valido a livello nazionale prevede:

GIORNO #1 – Riapertura del McDrive

orario 18-22 lunedì 4 maggio

orario continuato 9-23 da martedì 5

orario 18-22 lunedì 4 maggio orario continuato 9-23 da martedì 5 GIORNO #3 – Riapertura servizio di Home Delivery

corrieri Glovo ad Avezzano, Deliveroo all’Aquila

corrieri Glovo ad Avezzano, Deliveroo all’Aquila GIORNO #7 – Avvio del servizio di asporto

si potrà ordinare sul posto e ritirare i pasti, sempre nel rispetto delle distanze e delle direttive regionali

In tutti i casi il pagamento si effettuerà in modalità quanto più possibile contactless, e in caso di contanti coloro che saranno incaricati di consegnare l’ordine indosseranno mascherina e guanti.