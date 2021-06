Celano, ordinanza commissario prefettizio: orario locali e intrattenimento musicale come nel 2020

Celano. Arriva l’ordinanza del commissario prefettizio, Giuseppe Canale, che regola per quest’estate gli orari dei locali e soprattutto dell’intrattenimento musicale, che copiano in tutto e per tutto quelli stipulati per il 2020.

Sulla base dell’art. 1 comma 5 del Decreto-legge n° 65 del 18 maggio 2021 con oggetto: ‘Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19’, che afferma che nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo e sulla base dell’ordinanza del Ministero della Salute del 04 giugno 2021 con oggetto: ‘Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria, sono stati stabiliti sia gli orari per la diffusione musicale, sia dal vivo che riprodotta elettronicamente che le chiusure dei locali.

Per quanto riguarda l’intrattenimento musicale, sarà consentito nel rispetto dei seguenti orari:

-Dalla domenica al giovedì fino alle ore 00:00

-Dal venerdì al sabato fino alle ore 01:00.

Per quanto riguarda l’orario di chiusura dei locali, invece gli orari sono:

– Dalla domenica al giovedì alle ore ore 01:00

– Dal venerdì e sabato alle ore 02:00.

Inoltre, l’ordinanza raccomanda, come sempre, il massimo rispetto delle regole come previsto dalle normative anti Covid-19.