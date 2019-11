Opportunità e incentivi per le imprese, la Cna Avezzano spiega come ottenere i fondi

Avezzano. “Incentivi ed opportunità per le imprese: i nuovi scenari” organizzato dalla Cna territoriale di Avezzano, si terrà martedì, a partire dalle 17, presso la Sala Nicola Irti (ex Scuola Montessori), in via G. Fontana ad Avezzano. L’intento è quello di focalizzare l’attenzione sui nuovi strumenti di finanza agevolata a disposizione, attualmente, del mondo della Micro, Piccola e Media Impresa.

In un particolare momento storico quale è quello che il mondo dell’imprenditoria sta attraversando, corre l’obbligo per la Cna, grazie anche all’attività del proprio Confidi di Garanzia Fidimpresa Abruzzo, informare al meglio gli operatori economici ed i liberi professionisti, delle opportunità loro riservate. I lavori del seminario verranno introdotti dal Presidente Cna Avezzano Francesco D’Amore al quale seguiranno gli interventi del direttore Cna Fabrizio Belisari, di Andrea Impenna – Area manager Abruzzo Marche Artigiancassa spa, da Daniele Sciarrini – responsabile agevolazioni e incentivi Artigiancassa spa, Mauro Pandolfi – responsabile sviluppo e organizzazione del Confidi Fidimpresa Abruzzo, Felicia Mazzocchi – ordine dei dottori commercialisti.

Le conclusioni verranno effettuate da Paolo D’Amico – coordinatore regionale del Confidi Fidimpresa Abruzzo. Gli illustri e competenti relatori dibatteranno, in particolare, sui seguenti temi: Fondo di garanzia regionale Abruzzo Crea, la nuova Sabatini e il bando resto al sud. Il seminario è aperto al pubblico e gli interessati: artigiani, commercianti, agricoltori, liberi professionisti o cittadini che voglio intraprendere un’attività autonoma o di libera professione, per ulteriori informazioni, possono partecipare all’iniziativa e/o contattare gli uffici della CNA di Avezzano – Via B. Buozzi, 31, ai seguenti recapiti: tel.: 0863414499; 3667151654.