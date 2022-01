Opere pubbliche: a Collarmele campo di padel, pump track per mountain bike e trasformazione edifici pubblici

Collarmele. Il 30 dicembre sono state approvate, all’unanimità, in Consiglio Comunale, le variazioni al bilancio 2021/2023 con modifica del piano triennale delle opere pubbliche del comune di Collarmele.

Le variazioni sono state proposte per tener conto delle somme messe a disposizione dal PNRR Complememtare che assommano ad oltre 1.400.000,00 euro. Gli interventi previsti sono i seguenti:

– Intervento di rigenerazione urbana per euro 580.000,00 che riguarda la ristrutturazione urbanistica di via del Popolo, via Marinacci ed altre aree del pre-centro storico;

– Interventi sulla rete stradale urbana per euro 216.000,00 , con interventi su Via dei Tigli Via delle Mimose, Via delle Margherite e Via San Simone;

– interventi di rifunzionalizzazione degli immobili pubblici per euro 297.000, previsti sull’immobile nella zona artigianale che diverrà incubatore di start-up e fab lab;

– interventi sugli impianti sportivi per euro 320.000,00 che verranno utilizzati per costruire la copertura della tribuna, la ristrutturazione del campo di calcetto, l’installazione di un campo da padel e la creazione di una Pump Trak per mountain bike.

“È stato fatto uno sforzo enorme per essere al passo con il cronoprogramma dettato dalla cabina di regia, ma siamo soddisfatti del risultato raggiunto; ora al lavoro per rispettare i tempi previsti, anche in considerazione del fatto che molti altri cantieri dovranno partire nel corso del 2022”, queste le parole del Sindaco Antonio Mostacci.