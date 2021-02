Operazione antidroga in Valle Roveto, il plauso ai carabinieri

Capistrello. “L’intera popolazione inclusi i rappresentanti delle Istituzioni locali devono la loro gratitudine all’Arma dei Carabinieri per l’operazione della scorsa notte”: queste le parole, in una nota, del neo segretario del Partito democratico Alessandro Lusi e la consigliera comunale Chiara Di Felice.

“La presenza e l’attività dei carabinieri sul nostro territorio sono un presidio di sicurezza e legalità di alto valore professionale e di importante tenuta per la comunità locale”, sottolineano i due, “bisogna prendere atto che il fenomeno dello spaccio di stupefacenti sul territorio è una triste realtà che deve convocare le Istituzioni ad un supplemento di attenzione e impegno. Non basta constatare e prender atto che nel nostro paese si era costituita una piazza di spaccio di riferimento per la Marsica: dobbiamo chiederci il perché e impegnarci tutti di più per porre argine a questi fenomeni”.

“Oltre alla repressione”, precisano Lusi e Di Felice, “bisogna investire su politiche sociali adeguate e su misure di prevenzione efficaci che incidano sul disagio sociale e sulla marginalità economica. Dobbiamo impegnarci tutti di più e insieme, senza differenze politiche e di apparenza, affinchè indigenza e solitudine, aggravate dal covid, non incentivino il rifugio negli stupefacenti e nelle dipendenze: dobbiamo investire risorse maggiori nella prevenzione. Lo chiediamo anzitutto all’Amministrazione comunale e ci faremo promotori di azioni precise già al prossimo consiglio comunale in cui sarà discusso il bilancio per l’anno 2021”, concludono, “più risorse economiche per progetti di prevenzione, per la legalità e la sicurezza dei cittadini”.