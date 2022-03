Operazione antidroga Celano: “Grazie alla guardia di finanza, ora intensificare controlli”

Celano. “L’ operazione antidroga della Guardia di Finanza avvenuta a Celano, addirittura in piazza, e nelle ore centrali, è la conferma che lo spaccio delle sostanze stupefacenti è una vera e propria emergenza da affrontare energicamente e con azioni concrete volte a contrastare tale fenomeno”. Questo il commento del capogruppo Calvino Cotturone alla notizia resa nota oggi dell’operazione antidroga avvenuta nella piazza centrale di Celano.

“Da sempre, più volte, abbiamo evidenziato la necessità di una attività di prevenzione al fine di interrompere il traffico di sostanze stupefacenti” prosegue. “In questa ottica è utile ricordare che nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale insieme ai colleghi Angela Marcanio, Gaetano Ricci e Vincenzo Torrelli, abbiamo proposto e fatto approvare una mozione, votata all’unanimità dall’intero Consiglio, che impegnava il Sindaco a promuovere un tavolo di coordinamento di tutte le Forze dell’Ordine proprio sul tema della sicurezza e lotta alle attività illecite come lo spaccio. Purtroppo ad oggi non è stato dato seguito alla richiesta fatta da tutti i Consiglieri Comunali. Ringrazio le Forze dell’ordine per l’incessante lavoro e nel caso specifico la Guardia di Finanza per la brillante operazione portata a termine.

“L’ appello è quello di continuare ed intensificare questa attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Convinto che la soluzione al problema del disagio e della tossicodipendenza inizi dalla prevenzione”, conclude.