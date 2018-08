Operatori Tekneko in azione a Villa Torlonia, ripulite da scritte e murales le mura perimetrali

Avezzano. Via scritte e murales dalle mura perimetrali di Villa Torlonia. Gli addetti della Tekneko nei giorni scorsi sono stati impegnati a ripulire meticolosamente il muraglione che costeggia via Anna Maria Torlonia. Tante erano stati nei mesi scorsi le segnalazioni al comune di Avezzano e agli uffici Tekneko per quelle è altre mura della città imbrattate che rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti di alcuni luoghi del cuore della città. Dopo aver ripulito scuole, chiuse, uffici e municipio, gli addetti Tekneko si sono concentrati proprio su Villa Torlonia.

Nei giorni scorsi hanno iniziato a ripulire tutte le mura perimetrali dove comparivano in più parti scritte con bombolette spray e disegni. L’operazione di pulizia è andata avanti per diversi giorni proprio a causa dell’estensione dell’area imbrattata. “Abbiamo ridato la giusta dignità a luogo storico della città di Avezzano”, ha commentato il presidente di Tekneko Umberto Di Carlo, “nei mesi scorsi, grazie anche alla segnalazione dell’assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti che ringrazio per il suo operato, abbiamo portato a compimento diverse operazioni di pulizia che hanno restituito il giusto decoro a scuole, municipio e chiese. Penso in particolare ai murales che sporcavano la cattedrale dei Marsi rimossi dai nostri operatori. Per una città gli edifici storici rappresentano il suo migliore biglietto da visita e per questo ci teniamo particolarmente a fare in modo che le aree imbrattate possano essere ripulite quanto prima”.