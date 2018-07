Operaio travolto su A24, indagato per omicidio colposo conducente albanese dell’autocarro

Carsoli. E’ indagato per omicidio colposo il conducente albanese dell’autocarro. Si tratta di un 53enne residente a Velletri. Non è riuscito a evitare l’impatto e Sandro Di Giambattista, l’operaio di Carsoli investito durante il lavoro sulla carreggiata in direziona L’Aquila, sarebbe stato preso mentre era al fianco del suo mezzo dal quale era sceso.

Un atto dovuto quello della magistratura avezzanese. Saranno accertate le responsabilità in un’indagine coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano Lara Seccacini. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polstrada di Carsoli, guidati dal comandante Paolo Prosperi.

La vittima era al lavoro alle dipendenze della ditta Ecogest, che svolge in appalto servizi di manutenzione e taglio erba sui perimetri viari della autostrada A24. La notizia della sua morte ha scosso particolarmente la comunità di Carsoli, dove Sandro era nato, cresciuto e risiedeva con la moglie Triestina Corinto e i figli Elisa Noemi e Luca. Una tragedia per la famiglia Di Giambattista, già tanto colpita sabato scorso dal lutto per la perdita del cognato di Sandro, Rolando Colantoni, marito della sorella della sorella Giovanna Di Giambattista.