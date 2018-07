Travolto dal furgone in autostrada Operaio perde la vita durante interventi di pulizia sull’A24

Carsoli. E’ stato travolto da un furgone, probabilmente mentre scendeva dal proprio mezzo mentre eseguiva interventi di pulizia e manutenzione sull’autostrada A24. Un operaio dipendente di una ditta appaltatrice, 58 anni, S.D.G., di Carsoli, è morto in un investimento avvenuto questa mattina prima delle 8.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 7.30 al chilometro 51.500, in direzione L’Aquila, nella zona del Comune di Carsoli. L’operaio della ditta appaltatrice che si occupa della polizia dell’autostrada con lo stralcio dell’erba sembra che stesse scendendo dal mezzo proprio mentre è sopraggiunto il mezzo adibito a trasporto mobili che lo ha travolto.

Il lavoro avviene con segnaletica mobile e il mezzo guidato dalla vittima pare fosse l’ultimo del gruppo di lavoro, quello più arretrato, quindi il primo ostacolo che i mezzi in transito sull’autostrada si trovano davanti. L’autista che era alla guida del furgone si è fermato subito dopo l’impatto.

I soccorsi sono arrivati subito sul posto ma per l’operaio marsicano non c’era più niente da fare. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale dell’autostrada. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le indagini dovranno fare luce sull’investimento. Gli agenti della polstrada hanno eseguito i rilievi e l’autostrada è rimasta bloccata in direzione L’Aquila per diverse ore per dare modo alle forze dell’ordine e ai dipendenti di Strada Dei Parchi di ripristinare la viabilità.