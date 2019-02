Operaio celanese morto sul lavoro a Roma, domani i funerali nella chiesa parrocchiale di Pereto

Celano. Verranno celebrati domani, nella chiesa parrocchiale di Pereto, alle 15, i funerali di Maurizio Tomassini, l’operaio celanese morto mercoledì sul lavoro a Roma.

L’operaio marsicano, residente a Pereto dove ricopriva il ruolo di vice presidente della Pro Loco, stava lavorando a Roma per un’azienda. Il decesso è avvenuto per cause naturali, a stabilirlo è stata l’autopsia disposta per far luce sulla vicenda.

Tomassini, ricordato con affetto dalla comunità di Celano come un “caro concittadino dal cuore grande”, lascia la moglie e due figli.