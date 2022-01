Operai, impiegati e addetti al confezionamento spesa a domicilio: tutte le offerte di lavoro del centro dell’impiego

Avezzano. Nuove offerte di lavoro al centro dell’impiego di Avezzano: diverse le proposte pubblicate dal Centro di via Iatosti.

Nel dettaglio:

N.3 Muratori

Requisiti:

-Esperienza

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno.

Luogo di lavoro Marsica

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022



N.2 Carpentiere

Requisiti:

-Esperienza

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno.

Luogo di lavoro Marsica

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022



N.1 Magazziniere – addetto alle vendite

Requisiti:

–Titolo di studio: diploma

–Età inferiore a 29 anni

–Buona conoscenza del pacchetto Office

Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato.

Luogo di lavoro Carsoli

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022

N.1 Addetta/o segreteria – reception–accoglienza

Requisiti:

-Esperienza

-Conoscenza lingua inglese livello scolastico

-Conoscenza pacchetto Office livello buono

-Patente B e auto propria

-Disponibilità trasferte regione Lazio

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato 12 mesi pieno.

Luogo di lavoro Avezzano

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022



N.1 Operaio addetto cernita scarti prodotti trattati–carrellista

Requisiti:

-Iscrizione art. 1 L.68/99

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato fino al 31.12.2022 pieno.

Luogo di lavoro Trasacco

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022



N.1 Autista Tir per trasporto merci

Requisiti:

-Esperienza

-Patente CE–CQC –CARTA TACHIGRAFA

-Disponibilità a trasferte

-Età inferiore a 29 anni (preferibile)

Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato fino al 31.12.2022 pieno o apprendistato.

Luogo di lavoro oricola

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022

N.1 Installatore di ponti radio base

Requisiti:

 Attitudine esecuzione di lavori in altezza su quadri elettrici, di alimentazione ed allarmi

 Disponibilità a lavorare su tutto il territorio nazionale

 Esperienza nel settore telecomunicazioni, principalmente nell’ambito rete mobile (impiantistica ed

infrastruttura in genere)

 Esperienza in campo elettronico ed elettrico

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato fino pieno.

Luogo di lavoro Centro e Nord/Est italia

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022



N.1 Addetto alla preparazione degli ordini di spesa e consegna a domicilio

Requisiti:

-Esperienza settore GDO

-Scuola dell’obbligo

-Patente B e auto propria

Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato pieno.

Luogo di lavoro Avezzano

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022



N.1 Impiegato/a amministrativo

Requisiti:

– Laurea in Economia e Commercio

–Età minima di 26 anni

–Patente B

Tipologia contrattuale: tirocinio 30 ore settimanali.

Luogo di lavoro località Strada 3 Cavallereccio

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email:

[email protected]

Scadenza offerta 21.01.2022

Area Incontro Domanda/Offerta – 0863.410536