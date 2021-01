Open day virtuale per il tecnico per il turismo di Tagliacozzo, ecco come partecipare

Tagliacozzo. Torna una nuova giornata di open day virtuale per l’isituto tecnico economico per il Turismo di Tagliacozzo, “Andrea Argoli”. Domenica, dalle 15 alle 17, sarà presentata l’offerta formativa dell’istituto marsicano.

“La nostra scuola, Istituto Tecnico Economico per il Turismo, rappresenta nel territorio marsicano una realtà unica in grado di trasmettere competenze, conoscenze e abilità immediatamente spendibili sia in campo universitario che nel mondo del lavoro”, spiega la dirigente, Clementina Cervale,

“per coloro che vogliono lavorare nel settore del turismo, dell’impresa, del commercio, delle lingue straniere, dell’economia e del diritto, il Tecnico Economico per il Turismo offre opportunità concrete. La nostra filosofia didattica si basa sulla concezione della scuola intesa come “officina di talenti e di saperi” in cui l’apprendimento si fonda sul benessere di tutte le studentesse e tutti gli studenti affinché possano sviluppare le proprie passioni e inclinazioni in un clima di serenità e di accoglienza”.

Parteciperanno all’incontro virtuale la dirigente scolastica Clementina Cervale, i docenti dell’Istituto e gli

studenti che già frequentano la scuola. Per partecipare è necessario cliccare sul link di seguito riportato:

meet.google.com/xho-cpdo-pwk

Si potrà, così, partecipare all’Open Day virtuale sulla piattaforma Google Meet. Per poter accedere è necessario

avere un indirizzo di posta elettronica gmail. “Ricordiamo che gli uffici di segreteria offrono assistenza per la compilazione della domanda di iscrizione tutte le mattine dal lunedì al sabato e nel pomeriggio di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15- alle 16.30. Se possibile, consigliamo di prendere un appuntamento telefonico al numero 0863 610335, in modo da poter organizzare al meglio e in sicurezza il servizio”, conclude la preside Cervale rinnovando l’invito a partecipare all’evento.