Open day di Cardiologia alla clinica Immacolata di Celano, ecco come prenotarsi

Celano. Il covid-19 da molti mesi monopolizza la situazione sanitaria creando difficoltà per quello che

riguarda l’esecuzione degli esami diagnostici a carico delle altre patologie. Per questo motivo la nuova gestione della clinica Immacolata di Celano, entrata a far parte del Network strutture Neuromed, ha inteso supportare la popolazione con una serie di appuntamenti dedicati alla salute, un orologio mensile dedicato alla prevenzione e diagnostica sia per la l’uomo che per la donna.

Sono stati organizzati gli open day di Ginecologia e Urologia che hanno riscosso un enorme successo, per il mese di giugno è previsto per la settimana del 14-19 giugno l’open day di Cardiologia. L’equipé di Cardiologia ha organizzato degli appuntamenti per la salute del cuore, previo appuntamento al numero 350.0251023.