Open Day AstraZeneca: il comune di Avezzano in prima linea per la campagna vaccinale

Avezzano. Dalle prime ore di questa mattina, il Comune di Avezzano si è attivato con efficienza e rapidità per garantire la partecipazione dei cittadini alla campagna Open Day AstraZeneca, promossa dalla Asl-1 in tutta la provincia dell’Aquila, che si svolgerà domani, domenica 25 Aprile.

L’iniziativa è considerata dall’amministrazione comunale molto importante e centrale, tanto che a Palazzo di Città si sono subito attivati tutti i servizi di supporto con la predisposizione di numeri di contatto per gli utenti, nonostante lo scarso preavviso della comunicazione arrivata via stampa solo nella tarda serata di ieri.

“L’occasione offerta dall’Open day”, dichiara l’assessore all’Emergenza Covid, Maria Teresa Colizza, “è apparsa necessaria per colmare i rallentamenti della campagna immunizzazione legati alle scarse dosi di vaccino, pervenute in questi ultimi giorni. Per questo motivo, seppure la comunicazione è arrivata in ritardo, l’amministrazione comunale si è attivata prontamente per la città di Avezzano”.

“Significativa e positiva è l’adesione che si sta verificando da questa mattina”, continua, “in poche ore, già 200 persone si sono prenotate per domani per ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca. Un segnale evidente anche per le riserve che qualcuno ha manifestato”.

“Invito”, aggiunge in conclusione l’assessore Colizza, “tutti coloro che appartengono alla fascia d’età tra i 60 e i 79 anni e non hanno patologie gravi ad iscriversi alla lista di prenotazione, chiamando i numeri messi a disposizione dall’ente per poter effettuare velocemente la vaccinazione”.

Si ricorda che possono prenotarsi anche coloro che non sono iscritti nella piattaforma, chiamando i numeri: 0863.1809815 – 0863.501228 – 0863.501229. I call center saranno a disposizione fino alle 18 di oggi pomeriggio. La vaccinazione si effettuerà domani presso il Centro Vaccinale in Via Don Luigi Sturzo (nella Palestra Martiri di Nassirya, Vivenza) ed è obbligatorio presentarsi con la tessera sanitaria.