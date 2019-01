Open Day allo scientifico di Avezzano, tante le novità per il nuovo anno: arriva il liceo europeo

Avezzano. Open Day del liceo scientifico “M. Vitruvio Pollione” di Avezzano per presentare le nuove offerte formative. Sabato, dalle 15 per tutto il pomeriggio, la scuola avezzanese sarà aperta per illustrare tutte le novità.

Dal prossimo anno scolastico, oltre al liceo scientifico tradizionale con alcune sezione Cambridge International, all’opzione “Scienze applicate” e all’indirizzo sportivo, sarà infatti attiva la curvatura del Liceo Europeo.

La curvatura del Liceo Europeo dal primo anno, che nel terzo anno diventerà un liceo di ordinamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede la presenza di una seconda lingua straniera a scelta tra tedesco, francese e spagnolo.

La scuola conferma così un know how elevato per quanto riguarda le lingue straniere. Una scuola che quest’anno ha visto occupare il primo posto tra gli istituti della Marsica, la terza in tutta la provincia dell’Aquila e tra le migliori scuole d’Italia nella classifica della Fondazione Agnelli, attraverso il progetto nazionale Eduscopio, formulata sui risultati a posteriori ottenuti all’università o nel mondo del lavoro alla fine del percorso scolastico.

“Sarà possibile incontrare docenti e discenti”, spiegano dall’istituto avezzanese, “attraversare i corridoi per comprendere una realtà che senza lusinghe accompagna gli anni più importanti degli alunni per la vita futura e, tra laboratori, visite e dialoghi, sceglierete da che parte stare”.

Ogni anno questa manifestazione di orientamento scolastico richiama migliaia di famiglie, per confrontare le varie offerte formative, parlare direttamente con studenti e docenti.

I docenti e una rappresentanza di studenti faranno da guida nella visita dei laboratori e delle aule attrezzate. Sarà un momento interamente dedicato all’orientamento e agli incontri con lo staff della scuola e con gli insegnanti, durante il quale si potranno ricevere informazioni sui percorsi formativi e sulla programmazione didattica e di laboratorio.