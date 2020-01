Open day al Serpieri di Avezzano: l’istituto presenta i nuovi percorsi formativi tra attività di laboratorio

Avezzano. Il settore della moderna agricoltura e quello della gestione sostenibile dell’acqua rappresentano due ambiti per i quali la richiesta di professionalità, oltre ad essere alta, è insufficiente a compensare la domanda di lavoratori specializzati da parte di aziende ed enti.

Sabato e domenica, dalle 9.30 alle 13,30 e dalle 15 alle 17, la sede dell’istituto “A.Serpieri” di Avezzano, in via Buonarroti 1, resterà aperta per consentire alle famiglie di conoscere le opportunità offerte dalla scuola.

Nell’occasione sarà presentata l’offerta formativa che include i seguenti indirizzi: Tecnico “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” e Professionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, valorizzazione dei Prodotti del Territorio e gestione delle Risorse Forestali e Montane”. Inoltre, verrà illustrato il nuovo indirizzo di studi Professionale “gestione delle acque e risanamento ambientale”.

Tale nuovo percorso offre ai giovani molte opportunità per l’inserimento lavorativo in un settore di attualità e in forte espansione. Infatti, il futuro diplomato in “Gestione delle acque e risanamento ambientale” interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale, per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, delle reti idriche, degli impianti e nelle attività di risanamento.

Durante l’Open day, oltre a visitare la struttura, i ragazzi ospiti potranno partecipare ad attività laboratoriali organizzate nei seguenti laboratori della scuola: analisi sensoriale, micropropagazione, chimica, frantoio, agricoltura di precisione. “È previsto, inoltre, uno specifico sportello informativo dedicato ai Bisogni Educativi Speciali”, si legge nella nota dell’istituto, “cui la nostra scuola dedica una attenzione particolare. Di fatto, la scelta di attuare didattiche “a classi aperte”, la presenza di ampi spazi e la possibilità di attuarvi specifiche attività, rende il nostro istituto fortemente orientato all’inclusione e alla crescita formativa degli alunni con bisogni speciali”.