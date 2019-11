Ondata di maltempo, Fucino allagato: a rischio le carote ancora nei campi (Foto)

Avezzano. Il maltempo che si sta abbattendo in queste ultime settimana sull’Italia non ha risparmiato le aree interne dell’Abruzzo e, con esse, la coltivazione nel Fucino. Il caldo dei mesi scorsi e le successive piogge hanno creato numerosi danni all’agricoltura e ai prodotti dei campi, in particolare alle carote che, a seguito dell’andata di maltempo, sono risultate marce.

Con questo ulteriore problema la carota rischia di continuare a marcire e non essere più un prodotto adatto per essere messo in vendita. Un problema che va a danneggiare non solo il singolo agricoltore o azienda, ma tutto il comprensorio del Fucino.