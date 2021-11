Omogeneizzati e prodotti per bambini: fai la scorta alla Farmacia De Bernardinis e risparmia!

Biscotti, omogeneizzati, merende, tutti i prodotti per l’infanzia delle migliori marche. Che garantiscono sicurezza e gusto. In tanti però hanno un po’ “il mito” che nei supermercati, nei centri commerciali, costino di meno e che invece in farmacia costino di più.

E così, chi entra in farmacia, al massimo ne prende uno o due vasetti.

È invece no, è un po’ questo il “falso mito” da sfatare questa sera! Alla Farmacia De Bernardinis di Avezzano, in via Garibaldi, i prodotti per le pappe dei bambini hanno sempre avuto costi contenuti, per soddisfare le esigenze delle famiglie con figli piccoli, già impegnate nel sostenere la spesa per creme, pannolini, prodotti per l’igiene, necessari per le pelli dei bimbi.

Sono tante le offerte da cogliere alla Farmacia De Bernardinis che vanno colte al volo e che potrebbero anche risultare un regalo utile e alla portata di tutti: una scorta di omogeneizzati, pappette e pastine! Perché no?

Non solo omogeneizzati… Nella Farmacia di via Garibaldi c’è un intero settore dedicato all’infanzia dove si può trovare tutto il necessario per la cura dei bambini. E anche qui ci saranno sempre offerte pronte a farvi risparmiare!

