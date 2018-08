Omar Favoriti al timone dell’Asd Angizia Luco, l’obiettivo è la crescita

Luco dei Marsi. Imprenditore ventiseienne al timone dell’Asd Angizia Luco: Omar Favoriti, giovane manager con la passione per la scrittura e l’arte, autore di un libro sul Papa, “Francesco il Rivoluzionario”, è stato eletto alla Presidenza della Società Sportiva luchese fondata quasi un secolo fa. L’imprenditore marsicano, che succede a Paolo Venditti, entra in “campo” con un obiettivo ben preciso: “dare un’opportunità ai tanti giovani di Luco dei Marsi, della Marsica e della Provincia di L’Aquila, di fare strada nel mondo dorato del pallone. Per una piccola società che vuole guardare al futuro con tranquillità ”, afferma Favoriti, “c’è una sola strada maestra: quella di creare un settore giovanile di primo livello in grado di assicurare buoni giocatori per la prima squadra e, perché no, di forgiare nuovi talenti del domani”.

L’Asd Angizia Luco, fondata nel 1925 con il nome di Angizia, divinità adorata dal popolo Marso, poi fusa con la Jaguar, altra società luchese; ha giocato per tre stagioni tra i professionisti, in serie C2, mentre per 12 anni ha militato in serie D, (massimo livello delle categorie dilettanti): ora la Società Sportiva presa in mano dal giovane imprenditore Favoriti quest’anno giocherà in Promozione.

“Confido nella collaborazione di tutti i soci, i giocatori, i collaboratori e, soprattutto i tantissimi sportivi luchesi che seguono con grande passione la società sportiva”, aggiunge Favoriti, “poiché per raggiungere gli obiettivi di crescita, in particolare del settore giovanile, è necessario il supporto di ognuno di noi, in qualsiasi veste. Ciò che posso assicurare è il massimo impegno perché l’Asd Angizia Luco salga sempre più in alto sulla spinta dei giovani marsicani che si faranno le ossa nel settore giovanile”.