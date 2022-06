Omaggio a Marcello Ercole, una mostra alla ex Montessori di Avezzano

Avezzano. In occasione del secondo anniversario della scomparsa del Maestro Marcello Ercole, il Comune di Avezzano ritiene doveroso rendere omaggio all’insigne artista allestendo uno spazio dedicato alle sue opere nel cuore del centro cittadino per la prima retrospettiva che sarà inaugurata il 18 giugno, alle 17.30, alla biblioteca Irti della ex Montessori, in via Genserico Fontana, n.6.

“Un modo – dichiarano il Presidente del consiglio comunale Fabrizio Ridolfi e l’Assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano – per dare luce ad un’esperienza artistica di assoluto livello ma anche per spalancare le porte di quel mondo di colori e geometrie affascinanti ai tanti concittadini che decideranno di visitare la mostra”.

Le opere e i documenti esposti riassumono tutto il percorso artistico del pittore, le sue esperienze umane e intellettuali in giro per il mondo, nonché il suo tributo costante alla Marsica, terra di fatica e contrasti, ma orizzonte di inesauribile fascino e trasformeranno la biblioteca Irti in un vero e proprio incubatore di bellezza, a disposizione di tutti e a pochi metri dalla centralissima Piazza Risorgimento.

“La mostra sarà un fiore all’occhiello dell’estate culturale avezzanese – dichiarano Ridolfi e Di Stefano- con essa onoriamo un grande artista avezzanese a due anni dalla morte, molto conosciuto ed apprezzato nel mondo. Lo facciamo allestendo nelle stanze dell’ex Montessori un circuito espositivo museale moderno ed all’avanguardia, degno del nome di Marcello Ercole”.