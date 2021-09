“Omaggio a Ignazio Silone”, due giorni di eventi a Pescina sua città natale

Pescina. Il mondo della cultura rende omaggio a Ignazio Silone, figura di spicco della letteratura italiana del novecento ed indimenticabile autore, fra l’altro, di “Fontamara” “Il segreto di Luca” e “L’avventura di un povero cristiano”. Quattro grandi eventi in due giorni, il 25 e il 26 settembre 2021, grazie alla collaborazione fra il Comune di Pescina, dove lo scrittore nacque nel 1900 e il Centro Studi Ignazio Silone.



Il primo appuntamento si svolgerà sabato 25 settembre, alle 17 nella sala conferenze del Teatro San Francesco in via del Carmine. Tema dell’incontro sarà “La figura femminile nel mondo rurale abruzzese dal Novecento ad oggi: da Fontamara, alla Città delle donne”. Verrà proiettato il cortometraggio “Amara terra mia” scritto e diretto da Attila Trasciatti e sarà presentato il romanzo “Le deboli” di Flora Fusarelli. A moderare l’incontro sarà Sergio Venditti, giornalista di “Tempo Presente”. Si inizierà con i saluti istituzionali di Luigi Soricone, vicesindaco di Pescina e poi ci saranno gli interventi di Tiziana Cucolo, presidente del Centro Studi Ignazio Silone, Liliana Biondi, critica letteraria e docente emerito dell’Università de L’Aquila, Roberta Cococcia, assessora alle pari opportunità del Comune di Pescina, suor Carla Venditti, responsabile della missione Oasi Madre Clelia e Rosa Pestilli, vicepresidente della commissione pari opportunità della Regione Abruzzo.

Domenica 26 settembre invece, alle 11 si terrà il convegno “Ascoltiamo Silone: tra memoria, storia e testimonianze”. Interverranno Romolo Tranquilli, pronipote di Silone, Gino Renzo Palumbo ex presidente del Circolo culturale Ignazio Silone e Maurizio Moscardelli. L’incontro inizierà con i saluti del sindaco Mirko Zauri e di Tiziana Cucolo, presidente del Centro Studi Ignazio Silone. Moderera’ Gianni Maritati, giornalista Rai e scrittore. Per tutte le iniziative è richiesta la prenotazione dal 20 al 24 settembre al numero 3293595343. Seguiranno, nella stessa giornata, altri due eventi. Alle 15, nella sala consiliare del Comune di Pescina, verrà conferita la cittadinanza onoraria alla prof.ssa Liliana Biondi che con la sua intensa attività professionale ha contribuito alla conoscenza internazionale del pensiero e della narrativa di Ignazio Silone, oltre ad essere una presenza costante nel direttivo del Centro studi a lui intitolato. Alle 16.30, infine, l’evento più atteso: l’inaugurazione della Casa-Museo di Ignazio Silone in via Umberto I (ex via delle Botteghe). Sarà l’occasione per visitare il luogo natale del grande scrittore abruzzese, sempre profondamente legato alle proprie radici, base del suo magistero etico, civile e letterario.