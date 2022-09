Oltre mille ciclisti attesi a Sante Marie per la cicloturistica della castagna

Sante Marie. Oltre mille ciclisti sono attesi a Sante Marie per l’undicesima edizione della cicloturistica della castagna. Dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza coronavirus la asd Sport emotion, in collaborazione con il Comune di Sante Marie e la Pro loco, si è rimessa in movimento per accompagnare gli appassionati delle due ruote sulla ciclovia immersa nei boschi e nei borghi.

Il programma prevede questa volta due giorni di eventi che inizieranno sabato 22 ottobre alle 10 con la scuola di mountain bike per i ragazzi. Si andrà avanti poi nel pomeriggio con l’apertura degli stand e il ritiro del pacco gara per tutti i partecipanti e dalle 19 con l’intrattenimento musicale e la cena in piazza. Domenica 23 sveglia presto per il ritiro del pacco e il saluto delle autorità. Alle 9.30 partenza del percorso full della cicloturistica di 40 chilometri e alle 9.40 del percorso family da 16 chilometri.

Alle 9.50 invece prenderanno il via due escursioni per tutti gli accompagnatori nei sentieri della riserva naturale Grotte Luppa e lungo le strade del paese. Alle 12 è previsto il rientro dei primi ciclisti e l’inizio del pasta party. Alle 13.30 ci sarà la premiazione dei gruppi e subito dopo i ringraziamenti e la chiusura della manifestazione. Per informazioni www.asdsportemotion.com.

Sempre a Sante Marie fervono intanto i preparativi per la 49esima sagra della castagna. Ancora una volta verrà allestito dalla Pro loco da sabato 29 ottobre a lunedì 31 il villaggio della regina d’autunno nel centro storico del borgo dove sarà possibile degustare piatti della tradizione culinaria abruzzese, dolci a base di castagne e altre prelibatezze.