Oltre due ore di fila in auto per ricevere il vaccino a Pescina: “Una situazione imbarazzante”

Pescina. Una fila di oltre due ore a Pescina, questa mattina, per ricevere il vaccino anticovid.

Il disagio è stato lamentato da diverse persone che hanno accompagnato i propri familiari che avevano regolarmente prenotato la dose di vaccino tramite il sito delle Poste.

Dal 19 aprile a Pescina è stata riaperta la struttura che si trova in via Casella Inferiore, ex distretto sanitario, dopo 11 anni di inutilizzo.

“Una situazione assurda perché eravamo in coda tutti in auto. Se qualcuno fosse arrivato a piedi? Sarebbe passato avanti senza nemmeno ce ne accorgessimo”, racconta un utente che questa mattina è rimasto in coda due ore e un quarto, “è stato molto imbarazzante anche perché a un certo punto gli operatori sono usciti a chiamare persone che erano in fila che lasciavano le auto parcheggiate in coda e raggiungevano così la struttura a piedi”.

Disservizi sul servizio di vaccinazione sono stati lamentati anche a Celano dove una signora over 80, invalida, non trasportabile, che ha i benefici della 104, è stata prenotata sulla piattaforma dei vaccini il 19 gennaio per riceverlo a casa ma ancora non è stata chiamata. “Non sappiamo più a chi rivolgerci per capire come fare per ricevere il vaccino”, spiega un familiare, “abbiamo scritto mail e anche note ai politici ma nessuno finora ci ha richiamato”.