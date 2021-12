Oltre 60mila euro per la manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio Pago, soddisfazione della Lega

Celano. Il commissario cittadino della Lega, Cesidio Piperni, esprime grande soddisfazione per il finanziamento di 62.500 euro che la Giunta Regionale, nella seduta di ieri, ha deliberato all’unanimità per consentire la manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio Pago, nel tratto che va da via Vestina sino al canale allacciante settentrionale, ricadente nel comprensorio del Comune di Celano.

“È una importante risposta alle esigenze del territorio, per la quale ringrazio la Giunta Regionale a forte trazione Lega. È però anche il risultato di un dialogo continuo con i nostri rappresentanti in Regione e di un lavoro di squadra che si è intensificato nelle ultime settimane e che ha portato l’esecutivo regionale a dare la priorità proprio alla nostra città tra i comuni della provincia, due come da previsioni normative. A tal fine, voglio esprimere gratitudine ai Consiglieri Comunali Eliana Morgante e Vincenzo Torrelli e al rinnovato e numeroso gruppo Lega di Celano”.