Oltre 480 bambini in campo al Marsica sporting center di Avezzano per il quarto memorial Ennio Panei

Avezzano. Bambini in campo per il IV memorial Ennio Panei. Dieci società sportive e 480 bambini provenienti da tutto l’Abruzzo sono stati i protagonisti, insieme ai tecnici e genitori, dell’appuntamento che si è svolto al Marsica sporting center di Antrosano, frazione di Avezzano. Sono scesi in campo la Marsica calcio, Scacco Matto, Pescara calcio, ET soccer, L’Aquila soccer school, Virtus Marsica Est, Virtus San Vincenzo, Gran Sasso L’Aquila, Talia academy e Asd Celano calcio.

Soddisfazione è stata espressa dalla asd Marsica calcio 2006 e dalla famiglia Panei a tutte le società, i bambini e le persone che hanno preso parte all’evento nonostante le rigide temperature del momento. “Sono molto soddisfatto per l’ottima riuscita della manifestazione”, ha commentato il presidente della asd Marsica Calcio 2006, Roberto Panei, “oltre i numeri non si può non evidenziare la sportività di tutti i partecipanti, sono stati giorni all’insegna del rispetto e dell’aggregazione”.