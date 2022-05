Oltre 3mila borracce ecologiche per gli studenti di Avezzano, l’iniziativa di Aciam e Tekneko

Avezzano. Aciam e Tekneko distribuiranno 3.500 borracce ecologiche alle scuole elementari e medie di Avezzano. L’iniziativa, promossa da ACIAM e Tekneko, verrà presentata giovedì 5 maggio, alle ore 11.00 presso la scuola elementare Giuseppe Mazzini di Avezzano.

Nella convinzione che la tutela ambientale passi principalmente attraverso l’educazione, la presidente di Aciam, Anna Maria Taccone, nel corso del suo mandato ha fortemente voluto consegnare ai più piccoli un messaggio simbolico per sensibilizzare le scolaresche al rispetto dei valori della sostenibilità ambientale e contribuire in particolare alla riduzione della plastica usa e getta. Continua così il progetto di sensibilizzazione per il rispetto ambientale dedicato ai ragazzi; dopo Celano, Carsoli, Oricola e Rocca di Botte, saranno tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Avezzano a ricevere in dono le coloratissime borracce ecologiche in tritan.

L’occasione sarà utile per far conoscere anche ai più giovani il ruolo prezioso svolto delle due aziende per la tutela dell’ambiente nel nostro territorio.

“Abbiamo da sempre creduto nella sensibilizzazione e nell’educazione dei più piccoli”, ha commentato il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “proprio per questo promuoviamo iniziative e lezioni nelle scuole che possano far capire ai bambini l’importanza della differenziazione dei rifiuti e le buone pratiche per puntare alla riduzione dei rifiuti. La distribuzione delle borracce in tritan, che porteremo avanti con Aciam, è proprio una di queste”.

Tale evento rappresenta il primo di una serie di incontri che le società Aciam e Tekneko terranno per tutto il mese di maggio presso le scuole primarie e secondarie di primo grado di Avezzano.