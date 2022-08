Oltre 200 podisti alla sesta edizione della NightRace di Tagliacozzo, primo Mohamed Hajjy

Tagliacozzo. È stata un successo la sesta edizione della NightRace, la competizione sportiva in notturna organizzata dall’Asd Magic Runners Tagliacozzo.

Primo assoluto Mohamed Hajjy della Atl. Castenaso Celtic Druid con il tempo di 31:14 minuti. Tra le donne, prima Paola Patta della Podistica Solidarietà, 27esima nella classifica generale.

Sono stati 260 i podisti che hanno attraversato le suggestive strade dell’affascinate borgo, di notte, oltre a 350 camminatori. La camminata Walk for the cure è stata abbinata alla raccolta fondi per la Komen Italia, associazione nazionale che raccoglie fondi per la ricerca contro il tumore al seno.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Tagliacozzo. La Asd Magic Runners Tagliacozzo ringrazia tutte le associazioni che hanno collaborato all’organizzazione, affinché tutto andasse per il meglio: Bombike Tagliacozzo, gruppo sportivo Bike, nucleo operativo volontari della Protezione civile di Tagliacozzo, associazione la Dinamica, associazione carabinieri in pensione, sezione di Tagliacozzo e ogni singolo volontario.

LA CLASSIFICA:

