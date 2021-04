Olimpiadi di italiano, lingue, e civiltà classiche: 2 alunni del Liceo Torlonia approdano alle selezioni nazionali

Avezzano. Due alunni del Torlonia alle selezioni nazionali delle Olimpiadi di Italiano e delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche. Sara Barbieri, studentessa della classe ginnasiale VA del Liceo Classico, ha superato la semifinale delle Olimpiadi di Italiano nella categoria junior (biennio della scuola superiore), unica studentessa della città di Avezzano.

Le Olimpiadi di Italiano sono una competizione organizzata e promossa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca inserita nel Programma di valorizzazione delle eccellenze per le scuole di italiano italiane ed estere. Gli studenti gareggiano l’uno contro l’altro, misurandosi nella conoscenza della lingua italiana, in tre diverse fasi eliminatorie, quest’anno anche questa competizione si è svolta on line, sotto la supervisione dei responsabili regionali.

Un altro importante risultato è stato ottenuto dall’alunno Leonardo D’ Andrea della classe liceale II A, che ha superato la fase regionale della IX edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Culture Classiche, nella categoria A di Latino. La gara si è svolta il 29 marzo, anche questa in modalità, on line a causa dell’emergenza pandemica. Per entrambe le competizioni le finali nazionali sono in programma per il mese di maggio. Si tratta di due appuntamenti molto sentiti e sostenuti dal Liceo Classico per questo grande soddisfazione esprimono le dirigenti scolastiche prof.sse Annamaria Fracassi e Cristina di Sabatino che si complimentano con gli alunni per il risultato conseguito e con le loro insegnanti, Elisa Sambuco e Cristina Larosa.