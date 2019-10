Oggi l’ultimo saluto di Scurcola Marsicana a Pompeo Curini, il sindaco Morgante: tra noi stima reciproca

Scurcola Marsicana. Si terranno questo pomeriggio alle 15, nella chiesa di Scurcola Marsicana, i funerali di Pompeo Curini. L’ex vice sindaco di Scurcola Marsicana, si è spento ieri all’età di 71 anni. Era da tempo malato e ricoverato all’ospedale di Avezzano dove la moglie Vittoria, ex insegnante dell’Istituto tecnico commerciale, le due figlie, Adriana ed Antonella, e i familiari tutti non lo hanno mai lasciato solo.

“Tra di noi c’era una sincera amicizia e stima reciproca cresciuta in questi anni in cui io ho avuto le mie esperienze politiche”, ha commentato il primo cittadino, Maria Olimpia Morgante, “anche se ideologicamente eravamo distanti, tra di noi c’è sempre stato uno scambio sincero e leale di opinioni. Mi mancheranno le lunghe chiacchierate sulla panchina della piazza o al telefono in cui non si risparmiava mai dal darmi consigli su come gestire l’attività amministrativa, lo faceva perché la sua vita politica era legata a doppio filo con la vita politica del suo amato paese a cui ha dedicato molti anni.

Non potrò mai dimenticare l’emozione quasi alle lacrime quando, a pochi giorni dalla mia elezione venne a trovarmi in Comune, e, il motivo dell’emozione, mi confidò, era dovuto al fatto che per la prima volta da quando era stato aperto, aveva messo piede in quello stabile fortemente voluto dall’Amministrazione di cui lui faceva parte”.