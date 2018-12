Oggi l’inaugurazione della mostra personale “La luce del reale” dell’architetto Alberto Cicerone. Disponibile fino al 30 Dicembre

Sarà inaugurata oggi alle 18, nelle sale della ex scuola Montessori di via Fontana, la mostra personale “La luce del reale” dell’architetto Alberto Cicerone e sarà possibile visitarla fino al 30 dicembre, dalle 16 alle 20. Sarà inaugurata oggi alle 18, nelle sale della ex scuola Montessori di via Fontana, la mostra personale “La luce del reale” dell’architetto Alberto Cicerone e sarà possibile visitarla fino al 30 dicembre, dalle 16 alle 20.

Alberto Cicerone, classe 1966, è laureato in architettura all’università “G. D’Annunzio” di Pescara e ha conseguito il master di II livello in architettura, arti sacre e liturgia al pontificio ateneo Regina Apostolorum, università europea di Roma. Il suo ambito di maggiore impegno è quello della progettazione architettonica, nella quale è particolarmente attento alla composizione degli spazi. Affrescatore, pittore e designer ha progettato alcuni adeguamenti liturgici ed ha realizzato numerosi progetti di architettura. Tra 2012 ed il 2014 ha ideato e realizzato il Fonte battesimale ed il Candelabro per il Cero pasquale per Papa Benedetto XVI in Cappella Sistina. Nel 2015 ha ideato e realizzato l’Ambone per Papa Francesco in Cappella Sistina. Nel 2017 ha ideato e realizzato i nuovi arredi sacri per il presbiterio della Basilica del Volto Santo a Manoppello: Ambone, Candelabro per il Cero pasquale, Sede e Altare. Suo è il grande affresco del Battistero della nuova Parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Avezzano.